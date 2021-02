tmw radio Bergonzi: "Pairetto bene in Benevento-Roma. Giusti i rossi a Glik e Inzaghi"

Mauro Bergonzi a TMW Radio, durante il Maracanà Show, ha parlato dell'arbitraggio di Benvento-Roma: "Live il fallo c'era, era nettissimo e non era facile da vedere da parte di Pairetto. C'era fuorigioco e quindi va bene così. Non riesco a capire chi critica il Var. Chissà quante polemiche nel post gara ci sarebbero state se non ci fosse stato il Var. Il rosso a Glik ci sta, i due gialli c'erano assolutamente. Non capisco le proteste. Come i due gialli a Inzaghi. In generale troppe proteste su ogni fallo".