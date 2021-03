tmw radio Braglia: "Juve, deluso dai giocatori più rappresentativi. Szczęsny non ha colpe"

Per commentare le notizie di giornata a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è intervenuto l'ex portiere Simone Braglia.

Che ne pensa di Immobile?

"Non si è mai sentito osannare Immobile come si è osannato qualche altro giocatore. Se avesse vestito una maglia diversa, probabilmente si sarebbe enfatizzato ancor di più il suo premio e le sue gesta in generale. E' strano che la critica non prenda in considerazione il suo valore. E' un campione in campo e silenzioso fuori".

E del ko della Juventus in Champions?

"Non è che se è uscita, il progetto non debba andare avanti. I giocatori più rappresentativi non hanno reso come dovrebbero. Quello che mi sorprende è il fatto che ieri sera, dopo una sconfitta, non si sia presentato un giocatore rappresentativo. Non ha dimostrato di essere una squadra con delle leadeship importanti".

Sul gol preso dalla Juve su punizione che ne dice? E' stato messo in discussione anche il portiere della Juve:

"E' una traiettoria che con i palloni di oggi è difficile da capire. Il problema è che la barriera lì non doveva aprirsi".

E ora in campionato?

"Secondo me lo scontro diretto con il Napoli a questo punto potrebbe non vincerlo la Juventus".