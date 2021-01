tmw radio Bucchioni: "Juventus cinica come in passato. Milik già preso per giugno"

A commentare Juventus-Sassuolo al Maracanà Show di TMW Radio è stato il giornalista Enzo Bucchioni. Ecco le sue parole:

Juventus che vince ma che fatica col Sassuolo:

"Ci siamo fasciati la testa du Pirlo e sul nuovo tipo di calcio. Ti aspetti qualcosa di diverso, che decolli e invece scopri che questo calcio è basato sui singoli. Torna il cinismo della Juve, che risolve le partite con i campioni. Fatico a vedere il gioco di squadra, vedo giocate dei singoli".

Come è stata gestita la partita dai bianconeri?

"Era in superiorità numerica e doveva gestire la partita. Invece ha lasciato mezzo campo al Sassuolo. Troppe volte è arrivata al limite dell'area la squadra di De Zerbi. La Juve può concedersi certe cose? Forse no, doveva fare altro. E' alla continua ricerca di un gioco che non c'è".

Serve un rinforzo alla Juve davanti. Quale il profilo?

"Sento idee confuse. Se l'obiettivo è Quagliarella, questo vuol dire che incertezza c'è. Poi sento Scamacca, che è un ottimo prospetto ma non è neanche titolare nel Genoa. Non mi aspetto giocatori forti. Per me hanno preso già Milik per giugno, quindi adesso che fai?".