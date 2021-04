tmw radio Bucchioni: "L'Atalanta arriverà seconda. Milan non così sicuro del posto Champions"

Il giornalista Enzo Bucchioni al Maracanà Show di TMW Radio ha detto la sua sulla giornata di Serie A.

Il punto dopo Napoli-Inter:

"Una partita non spettacolare, ci si poteva aspettare di più. Il Napoli non ha provato fino in fondo a vincere. Raggiunto il pareggio, le squadre si sono adattate. Una pari che fa comodo a entrambe. Ora il Napoli se la giocherà davvero con la Lazio, che è più alla portata. L'Inter sa benissimo che è un punto prezioso, ha ancora solo la Juve poi un calendario alla portata. La serie positiva si allunga".

Lotta Champions una lotta per tre, ossia Juventus, Napoli e Lazio:

"Situazione ancora aperta, mancano sette giornate e sono tante. Per me l'Atalanta arriverà seconda, ma chi me lo dice che non farà fatica anche lei. Ci sono 5 squadre per tre posti e ci sono gli scontri diretti che possono incidere. E non sono neanche sicuro che il Milan sia così certo di un posto. Comincia a essere stanco anche mentalmente".