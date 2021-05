tmw radio Cagni: "Inter, ha fatto bene Conte ad andarsene. Avrei fatto come lui"

A dire la sua sugli argomenti del giorno a TMW Radio, durante Maracanà, è stato mister Gigi Cagni.

Inter, al posto di Conte avrebbe fatto la stessa cosa?

"Avrei fatto come lui. Rimane se fanno quello che dice lui. Lui di sicuro voleva giocarsi bene la Champions e avrebbero dovuto fare acquisti. Ma se vogliono addirittura rientrare, non sono più adatto per il tuo progetto. Anche perché è lui che ci mette la faccia. Lui se lo può permettere di andarsene così".

Lazio, che ne pensa del rinnovo di Simone Inzaghi?

"Non lo vedo benissimo. Io sono stato 6 anni a Piacenza, al terzo anno cominci già ad avere problemi. Ora lui andrà avanti per un totale di 8 anni. A un certo punto sapevo che i calciatori sapevano già come mi sarei comportato. E sono cambiato io nell'approccio degli allenamenti".

Quale squadra sceglierebbe ad oggi per salvarsi in Serie A?

"Io sono per squadre come Genoa, Torino".

Napoli, quasi fatta per Spalletti:

"Ha fatto un po' di cinema prima, magari per togliere qualcosa nella trattativa con Spalletti".