tmw radio Eranio: "Milan-Scudetto, ora ci crede anche la società. I rinforzi sono giusti"

vedi letture

L'ex calciatore Stefano Eranio a TMW Radio, durante Maracanà, è intervenuto per commentare le notizie di giornata.

Ci può dire perché il Milan deve credere allo Scudetto?

"Il fatto di aver fatto un ottimo lavoro per Pioli e aver capito di poter arrivare fino in fondo. E questo lo ha capito anche la società, visto il mercato di riparazione che è stato fatto. Fa bene a crederci, perché è stato un ottimo lavoro quello fatto. Ora ha una rosa con i fiocchi. E con i rinforzi credo possa arrivare fino in fondo. Certo l'Inter è avvantaggiata, perché ha solo il campionato".

C'è chi sostiene che la Juve deve stare più attenta al quarto posto che allo Scudetto:

"Ha la possibilità di ritornare grande. E' normale che Pirlo debba cercare di intravedere quale sia la formazione tipo. Credo che arrivati a questo momento debba avere in mente una formazione ideale da schierare. Ci sono giocatori importanti che non ci sono spesso, anche per questioni di infortuni e anagrafe. A centrocampo credo sia inferiore a Inter, Milan e Lazio. E quando hai un problema lì e la società non riesce a risolverlo, è difficile. Ci sta poi sbagliare dopo nove scudetti di fila. La difesa è stata la grande forza di questi successi, ora sta cambiando tutto ed è normale che succeda qualcosa. Ma il campionato è lungo e tante sono le insidie".