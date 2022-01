tmw radio Impallomeni: "Questa Roma fatica a fare il salto di qualità"

L'ex calciatore e giornalista Stefano Impallomeni a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, ha detto la sua sulla Serie A.

Il primo pensiero sulla giornata:

"La questione è che si è arrivati in ritardo, perché le varianti del Covid si conoscevano. Erano da settimane che montava la quarta ondata. Stride la capienza ridotta degli stadi e le ASL che impediscono alle squadre di partire. Ogni zona poi decide in maniera differente. E' impensabile che un'autorità sanitaria possa decidere su una cosa così grande come è il calcio. Si parla di campionato falsato, ma non è già falsata la nostra vita da due anni? Bisogna vivere col virus con intelligenza, quindi ben venga l'incontro col Governo mercoledì per arrivare a una chiarificazione sul tema. Perché le ASL non possono intervenire su qualcosa di così importante come l'azienda calcio. Non è un giocattolo ma qualcosa che va difeso, come tutte le attività del nostro Paese. E' inutile che la Lega aggiorni i protocolli, devi risolvere il problema delle ASL, che tra l'altro fanno il loro lavoro".

Il campo cosa ha detto ieri?

"La Juventus ieri ha dimostrato di essere una squadra incompiuta. Il Napoli ha tremila problemi, ma dimostra di avere carattere. Allegri e Mourinho chi è peggio? La Roma ieri non ha approfittato delle emergenze del Milan, che si è dimostrata una squadra reattiva, è entrata grintosa. Sbagli perché è l'avversario ti fa sbagliare. La Roma è apparsa più fragile dei torti arbitrali che oggettivamente ha subito. Ha perso 8 volte in campionato, sono troppi ko. C'è troppa discontinuità, questa squadra ondeggia troppo tra vittorie e sconfitte. E' una buona squadra che fatica a fare il salto di qualità. C'è tanto lavoro per Mourinho, ora c'è il mercato ma vedo un po' di rassegnazione".

Come vede Allegri, Mourinho e Sarri, tutti e tre in crisi?

"Sono tre allenatori a bagnomaria, in attesa di piazzare un acuto. La Juventus è in una situazione particolare, mentre la Roma, rispetto a Lazio e Juve ha un credito mostruoso che la società dovrebbe sfruttare. E' il capobranco, si dovrebbe sfruttare questo credito nei confronti del tecnico. La Lazio ha giocato molto bene, manca la fase difensiva però. E' comunque una Lazio forte, che gioca. La Roma fatica, così come la Juventus a segnare. La Juve soffre il post-Ronaldo, mentre per la Roma la domanda è: il ciclo è finito, Mourinho è l'uomo giusto per rifondare? Devono spendere un'enormità per rifondare una squadra i Friedkin".