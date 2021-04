tmw radio Luca Marchetti su Donnarumma: "Sua priorità il Milan, ma vuole capire il progetto"

Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport, parla delle principali tematiche del giorno come il caso Juventus-Napoli con i tre positivi della squadra bianconera. Di seguito le sue parole a TMW Radio.

Juventus-Napoli può non giocarsi?

“La Juve ha sempre detto che avrebbe rispettato il protocollo, quindi non giocando smentirebbe se stesso. Il protocollo funziona e ti permette di gestire il virus, lavorando in un contesto particolare. Qualcosa poi è chiaro che in Nazionale non è funzionato. La vera domanda è perché Juventus-Napoli non si sia già giocata prima della sosta. C’erano tre partite intense per la squadra di Gattuso, ma il rischio rinvio per Covid non si sarebbe presentato”.

Sui rinnovi di Ibrahimovic e Donnarumma

“Ibrahimovic vuole rimanere al Milan e non ha offerte economiche così importanti oltre i rossoneri. Poi nessun altro farebbe sentire Zlatan allo stesso modo. Per Donnarumma è completamente diverso. A 22 anni ha la possibilità di andare a prendere anche più soldi. Detto ciò, lui da priorità al Milan ma vuole capire il futuro del Milan”.