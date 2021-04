tmw radio Maspero: "Torino, qualcosa è stato sbagliato. Belotti è adatto per il Milan"

vedi letture

Tenerani: " Vlahovic puà rimanere altri due anni una partita a poker: Romagnoli e Bernardeschi devo cambiare aria entrambi. Jeda" Tra Belotti e Vlahovic scelgo il serbo, giocatore di grande prospettiva. Il Cagliari è depresso il Torino sta molto meglio per la salvezza. Maspero:" Per il Milan meglio Belotti di Vlahovic e più esperto. Romagnoli e Bernardeschi dovrebbero lasciare le loro squadre per trovare nuovi stimoli

L'ex calciatore Riccardo Maspero a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, ha commentato così il momento del Torino e non solo.

Che succede al Cagliari e al Torino?

"Quando pensi di aver allestito una rosa competitiva per un obiettivo e sei invischiato per altri è dura. Vallo a dire a certi giocatori di calarsi in una realtà completamente diversa. Ora ogni palla è fondamentale per salvarsi. Quando non tiri fuori certe cose in certe situazioni è dura. Qualcosa è stato sbagliato. Ora per loro diventa difficile. Il Toro ha una partita da recuperare ma non sarà una passeggiata. Ora ci saranno tanti scontri diretti ma servirà vincere".

Al posto del Milan chi scegliere tra Belotti e Vlahovic?

"Sono due grandi attaccanti. Per il Milan è più adatto Belotti, perché il pubblico tornerà e per un giovane di 20 anni affrontare San Siro non è semplice. Vlahovic sta facendo bene ma all'inizio era in difficoltà anche lui. Se si vuole migliorare, si deve dare la possibilità di sbagliare. Firenze ti concede poco, così come Milano".

Bernardeschi-Romagnoli, chi ci guadagnerebbe dallo scambio?

"Sono due giovani, ragazzi che dimostreranno ancora tanto. Non è facile quando arrivi al Milan o alla Juve rimanere a certi livelli. La continuità a volte non arriva e per questo vieni criticato. Sono due ragazzi che hanno bisogno di trovare una società e un allenatore che li metta nelle condizioni di rendere al meglio. Uno scambio può giovare a entrambi ma poi si dovrà vedere come saranno impiegati".