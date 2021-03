tmw radio Mattioli: "Juventus, discutere Ronaldo è come imprecare in chiesa"

A parlare di Juventus a TMW Radio, durante il Maracanà Show, è stato il giornalista Mario Mattioli: "Al di là dell'eliminazione della Juventus, lui da solo non può fare nulla. Metterlo in discussione è come imprecare in chiesa. E' solo da stolti mettere un discussione un campione come lui da anni importantissimo. In Champions è la squadra che non lo ha assistito. Ho rivisto la partita col Porto, non è stato assistito minimamente dalla squadra. Non ha avuto una palla smarcante o un assist. C'era il rosso oggi a Cagliari? Era un cartellino giallo-rosso. Al Var hanno avuto un rispetto reverenziale nei confronti di Ronaldo. Di sicuro non c'era l'intenzione di far male. Se lo avessero espulso non sarebbe stato uno scandalo".