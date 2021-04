tmw radio Peccenini: "Roma, gara per cuori forti. E' una grande rivincita per Fonseca"

L'ex calciatore Franco Peccenini è intervenuto a TMW Radio per parlare di Roma-Ajax. Ecco il suo commento:

Roma che passa il turno, ma quanta sofferenza:

"Se ci fosse stato il pubblico, ci sarebbero stati parecchi infartuati (ride, ndr). In una gara del genere ti saltano le coronarie. Il calcio italiano aveva bisogno di questa boccata d'ossigeno. E' stato sfruttato l'unico episodio favorevole. Non dobbiamo essere troppo esteti stasera, sapevamo delle difficoltà, l'Ajax ha creato difficoltà e ci sono stati degli interventi difensivi sciagurati, ma il turno è superato. Ora il Manchester sarà diverso".

Cosa rappresenta questo traguardo europeo?

"E' una grossa iniezione di autostima. Affrontare squadre importanti ed eliminarle non era pronosticato da nessuno. Il percorso in Europa è stato ben diverso da quello del campionato, c''è stato maggior impegno e concentrazione. Ora ci vuole il massimo dell'autostima perché col Manchester United la difficoltà aumenta".

Bella l'esultanza della squadra, anche di Mancini:

"Mancini è bravissimo ma ha amnesie clamorose, forse piangeva per l'occasione data agli avversari".

E' una rivincita per Fonseca?

"E' una grossa rivincita. Comunque si è passato il turno ma non è stato fatto ancora nulla. C'è una semifinale in cui nessuno a inizio anno credeva. Io sono pro-Fonseca e questo valorizza il suo lavoro. Ha affrontato tante difficoltà, tante assenze ma ha passato il turno".

Ora campionato con occhio all'Europa?

"Ora può affrontare il campionato con maggiore serenità. Non esiterei a cercare un posto al sole in Europa. Mi auguro che si possa andare in Champions vincendo l'Europa League ma guai a mollare il campionato per andare quantomeno in Europa League".

Ancora il Manchester:

"E' una squadra molto diversa dall'Ajax. Nonostante tanti giovani bravi, l'Ajax non è ancora così concreta da mettere paura in Europa. Gli è mancata cattiveria lì davanti, manca un uomo che concretizzi. Nonostante il grande possesso di palla, non mi ricordo grandi interventi di Pau Lopez".