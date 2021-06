tmw radio Pistocchi: "Felice per Morata. Roma, Xhaka è un giocatore da Mourinho"

Per fare un bilancio di Euro 2020 a TMW Radio, durante Maracanà, è intervenuto il giornalista Maurizio Pistocchi.

Cosa sta dicendo l'Europeo finora?

"E' un bel Europeo, anche le piccole si battono al massimo, con una organizzazione di gioco notevole e giocatori interessanti. I giocatori sentono tanto il clima della Nazionale, che è positivo, diverso da quello del club. E' un campionato europeo che può avere risvolti molto sorprendenti, come la vittorie della Danimarca e della Grecia. Non conta essere in forma subito ma dai quarti in poi. Ora vedremo il vero Europeo. Ieri comunque due belle partite, dove c'è stato tutto, il dramma, l'emozione. E si è visto anche dal punto di visto tecnico. La Svizzera con la Francia ha fatto una grande partita, si è rimessa in ordine dopo il ko contro l'Italia".

Xhaka, acquisto azzeccato per la Roma?

"Se lo prende, prende un giocatore importante. Sa fare la regia, sa finalizzare per i compagni. Il pallone del 3-3 è fantastico, anche se la difesa della Francia è imbarazzante. Credo comunque sia un ottimo acquisto, ma soprattutto è un giocatore per Mourinho, con leadership e personalità".

Inghilterra-Germania oggi, grande sfida:

"Ricordo la finale del '66, di quel gol fantasma. E' uno di quegli episodi che rimarranno nella storia".

Benzema in Italia, dove lo vedrebbe?

"E' fortissimo, può fare comodo a tutti in Italia. Ieri sera il primo gol è stupendo, ha fatto un primo controllo incredibile. E' un grande giocatore. Ieri però sono stato felice per Morata. Dopo il gol sbagliato contro la Polonia ha ricevuto critiche e minacce. Ieri ha fatto una prestazione importante".

Ma Morata ha fatto sempre fatica ad emergere:

"Al Chelsea aveva tante aspettative, non ha avuto tanta attenzione sul campo. All'Atletico dico che il calcio verticale di Simeone non fa per lui. Per me è uno da 4-3-3. Alla Juve dovesse giocare con Kulusevski e Chiesa non lo vedo male, anzi".

Italia, Chiesa dovrebbe giocare titolare con il Belgio?

"Sicuramente è in grande condizione, ha delle caratteristiche particolari, è rapido e forte nell'uno contro uno. Con l'Austria ho visto la difficoltà nel giocare un gioco offensivo, visto che loro avevano tre centrali e noi una sola punta centrale. E il Belgio gioca così. Ci vorrebbe un centrocampista alle spalle della prima punta. E Pessina così sarebbe perfetto".