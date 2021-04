tmw radio Ponciroli: ‘La Roma ha distrutto tutto quello che di buono aveva costruito’

vedi letture

Fabrizio Ponciroli è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per parlare della sconfitta per 6-2 della Roma contro il Manchester United. Di seguito le sue parole:

“E’ successo quello che nel calcio capita una volta ogni tanto, alla Roma succede spesso però. C’è stato un cortocircuito incredibile, ridimensionando un club che stava costruendo qualcosa di buono. Questa sconfitta distrugge tutto quello che di buono è stato fatto in Europa e segna l'addio di Fonseca”.

Qual è stato l’errore principale del secondo tempo?

“L’errore è stato continuare a giocare in quel modo dopo il 2-1. Si poteva pensare, come detto dopo da Cristante, di giocare all’italiana. Magari la Roma avrebbe perso comunque, ma non 6-2”

Ma perché le squadre ora non possono pensare di difendere il risultato?

“Chi ci va di mezzo poi è la Roma che ha preso un’imbarcata che poteva evitare. In questo periodo storico del calcio sembra che se non sei una squadra che pensa prima di tutto alla parte offensiva non sei una squadra. Poi però l’Inter vince il campionato con un calcio che possiamo definire ‘antico’. “