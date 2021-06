tmw radio Prof. Capua: "Eriksen? Nessun medico avrà coraggio nel rimetterlo in campo"

Il dottor Pino Capua, ospite a Terzo Tempo su TMW Radio, in merito alla Nazionale ha commentato: "I giocatori devono essere bravi ma Mancini in questo caso ha creato una squadra, cosa che non sempre succede nelle Nazionali". Mentre sul caso Eriksen ha detto: "Non credo che in futuro ci sarà un medico pronto a prendersi la responsabilità di rimetterlo in campo".