L'ex calciatore Andrea Raggi si è confessato nel corso di Maracanà, trasmissione di TMW Radio.

Mbappè lo hai conosciuto al Monaco. Che tipo è?

"Era giovanissimo ma le doti erano evidenti fin da subito. Una volta che è entrato non lo potevi più togliere. Mi ricordo che fece tremare il City, è impressionante".

Ci fu anche un diverbio in allenamento?

"E' vero, ma non arrivammo alle mani. la lite non fu con me, io intervenni con i senatori per lo scontro tra lui e un altro giocatore. Per me è umilissimo, è il potenziale pallone d'oro per i prossimi anni".

Di Morata che dice?

"E' forte, non lo metto sul podio dei fenomeni ma è poco sotto. Lo incontrai nella sua prima esperienza con la Juve. Più dura marcare Mandzukic? Difficile dirlo ma è fastidiosissimo, mentre Morata è molto veloce".

Il podio degli attaccanti che ha incontrato?

"Ibrahimovic ti stuzzica tutta la partita se non gli piaci. Per me comunque è uno dei più grandi. Lo scontro con Lukaku? Sono cose di campo. Poi ci metto nel podio Neymar, Totti e Del Piero".

E Glik?

"A Monaco sono stato con lui, sono stati anni bellissimi. Abbiamo sempre lottato per il titolo o almeno per il podio. Abbiamo avuto grandi giocatori davvero, una squadra impressionante".

E Kondogbia? Perché non rese all'Inter?

"Per me è un grande giocatore. Il cambio di ambiente incide, conta come ti adatti. Quando cambi posto devi avere una mentalità forte, altrimenti alla prima difficoltà ti abbatti".

Quale il suo futuro?

"Vorrei prendere il patentino di allenatore e il sogno è allenare il Monaco".

Poteva tornare in Italia da giocatore?

"Mi avvicinò solo l'Inter di Mancini, ma poi tutto sfumò. Non me la sono sentita poi e rinnovai col Monaco".

Serie A, chi vince?

"L'Inter, la vedo più pronta. Non so se il Milan reggerà fino alla fine. La Juventus credo che passi il turno di Champions, poi però vedo una Juve inferiore a quelle che ho affrontato io in Europa".

E la rivelazione?

"Lo Spezia, sono nato poi lì. Non mi aspettavo un campionato così. Sono più le delusioni, come la Fiorentina. Rischiano grosso diverse ex big".

Pioli come lo valuta?

"E' un grande tecnico e uomo".