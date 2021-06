tmw Raggi: "Siamo orgogliosi di ospitare Euro 2020, Roma la città della ripartenza"

A margine del simbolico taglio del nastro in Piazza del Popolo, che dà il la agli eventi dell'UEFA Festival, il sindaco di Roma Virginia Raggi parla così del ritorno del pubblico negli stadi e della gara inaugurale di Euro2020: “È un ripartenza grandiosa, Roma è la città della ripartenza. Siamo orgogliosi di ospitare UEFA Euro 2020. Abbiamo passato un anno duro. Ora guardiamo avanti. Ci stiamo mettendo tutto per costruire presente e futuro sicuro. La cosa migliore che si riapre ai tifosi sempre nel rispetto delle norme Covid. I romani sono stati bravissimi. Per fare qualcosa di sicuro abbiamo deciso di estendere la fan zone a vari punti in città. Questo spirito giusto per ripartire. Ora tifiamo Italia, un grande in bocca al lupo alla nazionale".