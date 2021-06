tmw radio Sconcerti: "Hakimi-Psg? Gran bel colpo. Per 70 milioni ora nessuno è incedibile"

Per parlare di Euro 2020 ma anche di mercato a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è intervenuto il direttore Mario Sconcerti.

Inter, Hakimi vicino al Psg:

"Hakimi è un gran bell'acquisto. L'Inter perde tanto, ma per 70 milioni non ci sono incedibili".

Che Inter sta venendo fuori? Ridimensionata?

"In questo momento non si può dire nulla, il mercato non c'è stato. Nessuno ha soldi, è chiaro. De Paul era un giocatore che avrebbe fatto benissimo nelle big, non è stato nemmeno trattato, è andato via senza un ripensamento o dubbio. Fiorentina e Milan hanno speso 27 e 28 milioni per Gonzalez e Tomori, per il resto non c'è nulla ancora. Certamente l'Inter ha perso Conte, che era la sua vera differenza. Il mercato però non si è ancora mosso".

Locatelli vicino alla Juventus. E' il centrocampista giusto per Allegri?

"E' un gran bel giocatore, è una mezzala e non un regista. Bisogna vedere come lo metterà Allegri nel suo schema. Lo vedo in un 4-2-3-1, di sicuro meglio che in un 4-3-3".

Stasera Portogallo-Francia, Mbappè contro Ronaldo. Che succederà?

"Sarà una bella partita, è come vedere un film giallo, perché non so gli sviluppi. Entrambi sono eccezionali, vedo molto sveglio Ronaldo, sempre dentro la partita, mentre Mbappè no. Ma non dipenderà solo da loro. La Francia rimane la favorita ma il Portogallo è una bella squadra".

Centravanti: cosa dice l'Europeo finora?

"Lukaku è nettamente il migliore. I difensori centrali ormai sono abituati a resistere, perché c'è un calcio sempre uguale. I centravanti poi sono diversi, si gioca palla a terra e non sono più quelli che chiudono l'azione in una certa maniera. Ci sono molti casi in cui il centravanti è il punto debole. E' rimasto solo Lukaku".