tmw radio Sconcerti: "Lazio, Sarri arriverà. De Paul? Nessuno ha 40 mln in Italia"

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è arrivato il momento del direttore Mario Sconcerti. Ecco le sue parole:

Mistero affare Lazio-Sarri. Che ne pensa?

"Da Sarri a Iachini c'è differenza. Farebbero bene i laziali a preoccuparsi. E' completamente un altro gioco. Non si può passare da uno all'altro. Ma io credo che Sarri firmerà. Rimane Mazzarri? E' un buon tecnico, dove è andato ha fatto molto bene".

Che ne pensa dello spezzatino in Serie A? C'è troppa retorica su questo argomento?

"Mi sembrano polemiche inutili. Se tu le vuoi vedere le partite, questo ti permette di farlo. Mi dispiace per 'Tutto il Calcio', ma per il resto non capisco. Oggi si protesta su tutto. Non vedo una controindicazione su questa cosa".

Fiorentina, ha senso dare via Vlahovic ora?

"Dipenderebbe da cosa vuole Vlahovic e da quanto pagherebbe la Juventus. La stessa Juve ha ceduto giocatori importanti, perché non dovrebbe farlo la Fiorentina. Io però non credo che lo faccia. Ora comanda la Fiorentina, perché il giocatore ha comunque due anni di contratto".

De Paul, come mai nessuna squadra finora lo ha preso?

"Se lo dai alle migliori squadre italiane, le completi e le fai diventare nettamente superiori. Il problema è che costa 40 milioni e non li ha nessuno".

Cairo, per ora no comment su Belotti-Roma. Che accadrà?

"E' un ottimo giocatore. Andrebbe a sostituire un giocatore migliore di lui ma che costa troppo e più anziano. Di sicuro aiuta a far diminuire i problemi di sostituzione di Dzeko. Non è un fuoriclasse ma un giocatore che tutte le squadre vorrebbero. Ora poi è più appetibile perché il prezzo è più consono".