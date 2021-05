tmw radio Sconcerti: "Roma-Fonseca, incontro tardivo. Senza coppe mercato difficile"

Il direttore Mario Sconcerti a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, ha parlato del momento della Roma e dell'incontro a Trigoria tra Friedkin e il tecnico Paulo Fonseca: "E' tardi ormai per chiedere spiegazioni. Da quanto so credo che Fonseca si sia giustificato con gli infortuni e con le conseguenze psicologiche che certe assenze hanno comportato. I Friedkin gli hanno chiesto perché non si dimette, ma lui giustamente ha detto che nel caso sarebbe la società a mandarlo via. Ormai non serve più a niente mandarlo via a 4 giornate dalla fine. Di sicuro se la Roma non entra in nessuna coppa, sarà più difficile rinforzare la squadra. I giocatori forti oggi vogliono fare le coppe".