tmw radio Tacchinardi: "La Juve è tornata. Lazio, Inzaghi pronto per una grande panchina"

Le notizie del giorno a TMW Radio, durante Maracanà, sono state commentate dall'ex calciatore Alessio Tacchinardi.

.

La Juventus a cosa può puntare ora?

"Mi è piaciuta molto con la Samp, era una partita difficile, contro una squadra fastidiosa. Ho visto un ottimo spirito della Juve. Ora vedremo come si ripresenterà contro l'Inter in Coppa, dopo che ha subìto in campionato. Per me la Juve è tornata, anche se le altre viaggiano spedite. Bisogna sbagliare il meno possibile perché le big hanno schiacciato il piede sull'acceleratore".

Che ne pensa di Mazzarri?

"E' un profilo che ha sempre fatto bene ma negli ultimi anni non benissimo. E' una garanzia comunque. Pioli negli anni ha lavorato, studiato e migliorato, presentando un gioco più moderno rispetto a Mazzarri".

Quale allenatore le piace di più ora?

"Pioli, riesce a entrare nel cuore e nella mente dei giocatori. Allegri e Conte sono due fenomeni, ma Pioli ha raggiunto la piena maturità ora".

E di Simone Inzaghi?

"La Lazio è forte. Se devo giocare contro Atalanta e Lazio ora devi temere, ti mettono in grande crisi. La Lazio difende bene e attacca con tanti giocatori. Se ne è parlato per la Juve, per me è pronto per una big".

Cosa vuole aggiungere?

"Questo campionato, dovessero fare dei playoff, verrebbero fuori delle partite in cui si ritroverebbe quella adrenalina e ritmo che manca molto spesso".

In cosa è cresciuto Pirlo?

"Chiellini dietro è tornato a dare una grande mano. Ora Pirlo ha deciso la Juve base e poi ha ritrovato un Chiellini clamoroso".