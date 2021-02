tmw radio Tenerani: "Fiorentina, per convincere Sarri serve un piano triennale"

A parlare delle mosse in casa viola a TMW Radio, durante Maracanà, è intervenuto il giornalista Mario Tenerani: "La Fiorentina negli ultimi 3 anni ha lottato sempre per non retrocedere. E' chiaro che per convincere Sarri devi fare molto. Lui spera di allenare la Fiorentina ma solo a determinate condizioni. Servirebbe una pianificazione minimo di tre anni e organizzare la società in modo diverso. Vuole avere rapporti solo con il ds e il presidente e nel calcio di oggi è molto difficile non avere altre figure in mezzo. Toccherà a Pradè trovare la sintesi. Certo è che la Fiorentina deve ancora salvarsi e Prandelli deve portare a termine il lavoro. Per la Viola Sarri rimane il sogno da anni".