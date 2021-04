tmw radio Valentini: "Juventus, il nervosismo di Ronaldo? Non è giustificabile"

Valentini: "Il giudice sportivo secondo me dovrà chiedere un supplemento di referto sul caso Ibra. Il nervosismo di Cr7 non è giustificabile. Il 12 aprile lo ricordo per lo scudetto de Cagliari" - Salandin: " Cr7 deve capire che il tempo passa per tutti e dovrà scegliere che fare. Comunque lo ritengo un buon segnale" - Garbo: "Io penso che Maresca abbia capito male, ci vorrebbe un po' di buon senso. Cr7 pensa solo a se stesso" - Bergonzi: "Maresca potrebbe aver percepito male attendiamo il referto. CR7" Ospiti: Daniele Garbo, Stefano Salandin, Mauro Bergonzi e Antonello Valentini - Maracanà con Marco Piccari e Cinzia Santangeli

A intervenire a TMW Radio durante Maracanà è stato l'ex dirigente Figc Antonello Valentini. Ecco le sue parole:

Sul caso Dazn-Sky sui diritti tv e i problemi di esuberi a Sky:

"Siamo di fronte a un problema economico, finanziario e occupazionale, oltre che sportivo. Penso che alla fine si arriverà ad un accordo dignitoso per tutti. Ieri c'è stato il sospetto forte che ci sia stato un 'taglio'. Sarebbe davvero il colmo, di sicuro qualcosa non ha funzionato. Le scuse di Comcast sono rivelatrici di qualche colpa. Mi auguro che per il bene di tutti si arrivi a un'intesa onorevole e dignitosa per tutti".

Ibra di nuovo tra le polemiche per aver fatto aprire un ristorante seppur in zona rossa:

"Su questo argomenti non ci sono né se né ma, chi viola il protocollo va perseguito a ogni livello. Abbiamo tanti casi anche nello sport di morti per Covid, di sportivi che crediamo invincibili. Non si possono giustificare coloro che violano i protocolli".

Rosso a Ibra giusto col Parma?

"Io spero che possa essere richiesto un ulteriore supplemento d'indagine e si arrivi a capire se si è trattato di un equivoco o meno. E' l'arbitro che in perfetta buona fede deve correggere se stesso o confermare".

Un pensiero sul nervosismo di Ronaldo. Come valutarlo?

"Non è giustificato né giustificabile. Chissà quanto sono nervosi i tifosi della Juve per i gol sbagliati. La maglia per terra? Non credo che sia stato un gesto voluto".