TMW - Stasera Salisburgo-Inter in Champions, le immagini dal pranzo UEFA con Marotta e Zanetti

Stasera Salisburgo-Inter in Champions, le immagini dal pranzo UEFA con Marotta e Zanetti

Come da prassi, è in corso il consueto pranzo UEFA tra le dirigenze di Salisburgo e Inter in vista della gara di Champions League di questa sera alla Red Bull Arena. Come si nota dalle immagini di TMW, per i nerazzurri sono presenti i due ad Marotta e Antonello e il vicepresidente Zanetti: