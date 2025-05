Torino, Vagnati: "Elmas? Decisiva la sua volontà, ci muoveremo di conseguenza"

Davide Vagnati, direttore sportivo del Torino, è intervenuto a Sky prima della gara con l’Inter: “Quest’anno abbiamo avuto, non per dare alibi ma per questioni oggettivi, le assenze del nostro capitano e di un difensore importantissimo per noi (Zapata e Schuurs, ndr). Dobbiamo cercare di fare lo step in più, ci manca qualcosa in termini di convinzione”.

Questo step passa dalle possibili operazioni. Quanto dipende da voi la possibilità di trattenere Elmas?

“Non dipende solo dal Torino, in questo caso ci sono 2-3 soggetti. In primis il calciatore, che è importante e ha dimostrato da quando è arrivato grande voglia di crescere: ci sta dando tanto, la sua volontà è alla base di tutto. Poi, in base a questo, il Toro farà i passi che deve fare per cercare di trattenere un giocatore che per noi è molto importante”.

