UEFA, Rummenigge succede ad Agnelli nel Comitato Esecutivo

È Karl-Heinz Rummenigge, CEO del Bayern Monaco, a prendere il posto di Andrea Agnelli nel Comitato Esecutivo UEFA. L’ex attaccante è stato eletto come rappresentante dell’ECA nell’organo decisionale UEFA, lo stesso ruolo ricoperto fino a pochi giorni fa dal numero uno della Juve. Con lui confermato Nasser Al-Khelaifi, presidente del PSG.

⚽ Nasser Al-Khelaifi (Paris Saint-Germain) and Karl-Heinz Rummenigge (FC Bayern) have been ratified as representatives of the European Club Association (ECA) on the #UEFAExCo for a three-year term until 2024. #UEFACongress

— UEFA (@UEFA) April 20, 2021