Viviano: "Fiorentina, mi aspettavo di più dal cambio in panchina. Dragowski? Me lo terrei stretto"

vedi letture

Emiliano Viviano, ex portiere di Fiorentina e Sampdoria ora emigrato in Turchia tra le fila del Karagumruck, ha rilasciato una lunga intervista al Corriere Fiorentino in vista della sfida di campionato di domenica prossima: "Dopo il cambio di allenatore e l'arrivo di Prandelli mi aspettavo di più, come tutti i tifosi e forse anche come lo stesso tecnico e il presidente. Quando le cose vanno male è difficile invertire la rotta". Poi parlando di Dragowski: "È uno dei migliori portieri in circolazione. Se fossi nella Fiorentina me lo terrei stretto. Mi ricorda un po' Fabianski con cui ho giocato al West Ham". In vista della sfida del Ferraris: "La Samp è un po' più favorita, lo dice anche la classifica. Poi è più squadra anche se la Fiorentina non parte battuta".