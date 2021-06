Vola il Genoa U17, Konko: "Vogliamo arrivare in finale per giocarci il titolo, daremo tutto"

L'ex calciatore del Genoa Abdoulay Konko, ora allenatore dell'Under 17 rossoblu, ha parlato ai taccuini dell'edizione odierna de Il Secolo XIX: "Conoscevo già il mondo Genoa, sono arrivato da ragazzo portato da Onofri: so quanto si lavori bene a livello giovanile. Questo gruppo ha già vinto un campionato negli anni scorsi e si sta confermando, con voglia di vincere e di imparare. Ai quarti con l'Under 17? Era il primo obiettivo: lo abbiamo centrato ma non vogliamo certo fermarci ora. Tre gare ci separano dal sogno. Vogliamo arrivare in finale per giocarci il titolo, daremo tutto per arrivare in fondo. Sarebbe un successo di tutto il Genoa, di tutto il settore giovanile".