Zaccheroni e il caso Eriksen: "Negli schemi dell'Inter la palla va direttamente a Lukaku"

Alberto Zaccheroni, sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, parla del fenomeno degli esuberi in questo mercato invernale, soffermandosi anche su Eriksen: "Non si è creata la chimica con il gruppo. Eriksen non si discute, è un giocatore d’attacco di primissimo ordine. Però si vede chiaramente che nell’Inter è un pesce fuor d’acqua. Si nota che non è a suo agio. Le colpe? Quando certi inserimenti nascono male è difficile indicare un’unica causa. Dal punto di vista tattico, però, negli schemi nerazzurri la palla va direttamente a Lukaku. Invece il miglior Eriksen è abituato ad essere lui, il punto di riferimento in fase offensiva".