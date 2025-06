Ufficiale Manchester United, in dieci salutano a fine mese: ci sono anche Eriksen, Lindelof e Evans

Con un comunicato pubblicato sul sito ufficiale del club, il Manchester United ha annunciato lo svincolo a fine mese di dieci giocatori fra cui Christian Eriksen, Victor Lindelof e Jonny Evans. Questa la nota completa: "La lista dei giocatori convocati dal Manchester United è stata inviata alla Premier League, con la conferma di diversi giocatori che lasciano il club. Christian Eriksen, Jonny Evans e Victor Lindelof sono tra i giocatori in partenz, in scadenza di contratto. Il centrocampista danese Eriksen ha segnato alla sua 108ª e ultima presenza con il club, trasformando un rigore nella vittoria per 2-0 contro l'Aston Villa all'Old Trafford il mese scorso.

Anche Lindelof ed Evans erano in campo in quella partita, raggiungendo rispettivamente la 284ª e la 241ª presenza. Per il capitano svedese Lindelof, si è chiusa così una carriera di otto anni con lo United, che lo ha visto vincere l'Emirates FA Cup e la Coppa di Lega, insieme a Eriksen. Evans, nel frattempo, se ne va con una serie di riconoscimenti ottenuti nei suoi due periodi allo United, da quando ha debuttato come calciatore dell'Academy nel 2007. Ha vinto tre Premier League, una Champions League, una Coppa del Mondo per Club e una Coppa di Lega durante il suo primo periodo al club, prima di tornare nel 2023 e vincere la sua prima FA Cup con il club nella vittoria per 2-1 sul Manchester City nella finale del 2024. Il difensore di lunga data Victor Lindelof ha salutato l'Old Trafford il mese scorso.

Anche Tom Heaton è incluso nella lista dei trasferimenti a parametro zero, tuttavia il club è ancora in trattativa con il portiere per un nuovo accordo che lo vedrebbe rimanere in squadra per la stagione 2025/26. Come Evans, Heaton è un calciatore dell'Academy al suo secondo periodo al club, dopo essere tornato nel 2021 e aver collezionato tre presenze in prima squadra, oltre a essere un elemento molto apprezzato del gruppo di portieri e della rosa più ampia. I giocatori dell'Academy Hubert Graczyk, Jack Kingdon, Sam Murray, Tom Myles, James Nolan e Tom Wooster completano la lista dei giocatori che verranno svincolati quest'estate. L'Academy è orgogliosa di tutti i nostri giovani giocatori in partenza, in tutte le fasce d'età. Saranno supportati nell'ottenimento di contratti presso i nuovi club, avranno a disposizione un programma di assistenza post-gara personalizzato e avranno sempre un legame duraturo con il Manchester United".