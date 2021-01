Zoff: "La Supercoppa conta. Con Pirlo viste anche cose buone: non sarà lasciato solo"

Dino Zoff, intervistato dal Corriere dello Sport, ha parlato della Supercoppa di domani tra Juventus e Napoli, e più in generale del complicato momento di Andrea Pirlo sulla panchina bianconera: “I trofei danno gioia e allegria, nessuno vuole uscire battuto. Siamo al cospetto di un livello altissimo: il Napoli fino a dieci giorni fa non aveva giudizi lusinghieri. Ciclo finito a Torino? Non credo, non mi sembra: la Juve si è rinnovata, mi sembra un nuovo ciclo e ci sono anche cose buone viste con Pirlo, che ha bisogno di tempo. Ma non sarà lasciato solo”.