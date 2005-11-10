Allardyce netto sul caso Cristiano Ronaldo: "Qualcuno deve dirgli: 'Devi andare via'"

Sam Allardyce, ex commissario tecnico dell'Inghilterra, ritiene che Jorge Jesus dovrà "tagliare il cordone ombelicale" con Cristiano Ronaldo e prospettare il futuro della Nazionale senza il fuoriclasse di 41 anni. In alcune dichiarazioni rilasciate al podcast 'No Tippy Tappy Football', l'esperto tecnico britannico ha affrontato il momento della selezione portoghese e la recente polemica sull'addio anticipato di CR7 dal ritiro del Portogallo.

Il pensiero

"Qualcuno dovrà tagliare il cordone ombelicale prima o poi e questo allenatore non è tipo da mezzi termini", ha avvertito. "Ho già sentito parlare del suo passato e di ciò che ha fatto in Portogallo in precedenza, vincendo il campionato e tutto il resto, ed è chiaramente della vecchia scuola, diretto e senza peli sulla lingua", ha aggiunto Allardyce. Poi ha ricordato un passaggio recente della carriera di CR7: "Dobbiamo ricordarci che Cristiano è stato allontanato al Manchester United per liberarsi di lui. Per questo l'allenatore ha dovuto 'ingoiare il rospo' e sopportare le critiche, perché sentiva che, nel sistema in cui voleva giocare, Cristiano era ormai troppo vecchio per contribuire con ciò che desiderava, e così lo ha messo da parte. Il che poi diventa un grande argomento per la stampa, che è più o meno la solita storia".

Situazioni già viste

Il 71enne inglese ha sottolineato di aver gestito scenari identici nel corso della sua carriera da allenatore. Con il passare degli anni servono decisioni ferme: "Prima o poi, bisogna allontanare il giocatore. Farlo sedere in ufficio e dirgli semplicemente: 'Ora basta. Mi spiace, ma pensiamo che tu sia un po' al di sotto del livello che vogliamo adesso'. Il tempo finisce per raggiungere tutti e loro non reagiscono molto bene a questo. Anzi, nessuno reagisce bene. Nemmeno io reagii per niente bene. Volevo sempre scendere in campo e dimostrare che si sbagliavano per tutto il tempo che ci fossi riuscito".

Cos'è stato Ronaldo

Nel finale, tuttavia, Allardyce ha speso elogi per l'immensa vita a contatto con il pallone di Cristiano Ronaldo: "È uno dei più grandi giocatori che abbiamo mai visto. Jude Bellingham potrebbe arrivare ad avere una carriera del genere, ma stiamo parlando di questo livello per quanti anni? Quanti anni ha adesso, 40? 41? È la dedizione che ti mantiene al vertice del calcio e ti fa giocare più a lungo di chiunque altro. Non ci sono molti giocatori dedicati quanto lui. Ma, alla fine, devi pensare alla squadra invece di pensare a te stesso". E poi ha concluso: "È molto difficile per lui, ma penso che dovremmo uscire di scena con eleganza. Ed è, senza dubbio, un giocatore incredibile. Durare così tanto tempo è un merito enorme per lui. Soltanto che, prima o poi, qualcuno - e questo allenatore è abbastanza coraggioso - deve dirgli: 'Devi andare via'".