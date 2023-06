Con un post pubblicato sul proprio profilo Twitter il Leeds United ha dato notizia della fine del rapporto con il tecnico Sam Allardyce.

Il 68enne manager è approdato sulla panchina del club lo scorso 3 maggio per un totale di 4 partite, senza avere la possibilità di evitare la retrocessione in Championship.

#LUFC and Sam Allardyce can confirm that both parties have mutually agreed for Sam’s spell at the club to end following the completion of the 2022/23 season

— Leeds United (@LUFC) June 2, 2023