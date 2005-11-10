Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuolo
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Ufficiale

André Silva torna al Porto dopo nove anni: l'attaccante ha firmato per un anno con opzione

André Silva torna al Porto dopo nove anni: l'attaccante ha firmato per un anno con opzione TUTTOmercatoWEB
© foto di Federico Gaetano
Daniel Uccellieri
autore
Daniel Uccellieri
Oggi alle 15:05Calcio estero

Il figliol prodigo torna a casa: André Silva è di nuovo un giocatore del Porto. L'attaccante portoghese ha firmato un contratto valido fino al termine della stagione 2026/27, con opzione di rinnovo per un'ulteriore annata. A 30 anni, il centravanti fa ritorno nel club che ha rappresentato tra il 2011 e il 2017.

Nato a Baguim do Monte, André Silva aveva appena sette anni quando sostenne un provino con il Salgueiros, club in cui rimase fino al trasferimento al Boavista. Dopo una breve esperienza al Bessa tornò al Salgueiros, dove giocava da trequartista e veniva soprannominato "Deco".

Nel 2010, a soli 15 anni, si mise in evidenza in una sfida tra Salgueiros e Porto, attirando l'interesse dei principali club portoghesi. Scelse però la squadra del cuore e nella sua prima stagione da allievo vestì la maglia del Padroense, società affiliata ai Dragoni. Dall'anno successivo entrò a far parte del settore giovanile biancoblù, segnando 67 reti in 90 partite tra Under 17 e Under 19 e conquistando il titolo nazionale nella stagione 2011/12.

L'esordio tra i professionisti arrivò a 18 anni con il Porto B. In seconda squadra collezionò 93 presenze e 27 gol, contribuendo alla conquista del campionato e guadagnandosi il premio di miglior giocatore della Segunda Liga 2015/16. Successivamente debuttò anche con la prima squadra.

Nella sua seconda stagione in pianta stabile con il Porto, André Silva indossò la maglia numero 10 e chiuse da capocannoniere del club con 21 reti. Le sue prestazioni gli valsero l'esordio con la nazionale portoghese e il trasferimento al Milan nell'estate del 2017.

Dopo l'esperienza in rossonero ha vestito anche le maglie di Siviglia ed Eintracht Francoforte, vincendo nel frattempo la Nations League con il Portogallo. Nel 2020 si trasferì a titolo definitivo in Germania, dove disputò una stagione straordinaria con l'Eintracht: 28 gol in 34 giornate di Bundesliga, secondo soltanto a Robert Lewandowski e davanti a Erling Haaland nella classifica marcatori.

Passato successivamente al Lipsia, ha conquistato due Coppe di Germania consecutive nelle stagioni 2021/22 e 2022/23, prima delle esperienze in prestito con Real Sociedad e Werder Brema.

Nell'agosto 2025 si era trasferito all'Elche, contribuendo alla salvezza del club valenciano grazie a dieci reti nella Liga. Dopo aver giocato nei campionati italiano, spagnolo e tedesco, André Silva torna ora in Portogallo per rinforzare il reparto offensivo della squadra guidata da Francesco Farioli.

Articoli correlati
Andre Silva torna al Porto dopo nove anni: niente rinnovo con l'Elche per l'attaccante... Andre Silva torna al Porto dopo nove anni: niente rinnovo con l'Elche per l'attaccante
LaLiga, a Buchanan il derby contro André Silva: il Villarreal vince e aggancia l'Atletico... LaLiga, a Buchanan il derby contro André Silva: il Villarreal vince e aggancia l'Atletico
Real Madrid, gaffe clamorosa: confonde il fratello di Diogo Jota con l'ex Milan André... Real Madrid, gaffe clamorosa: confonde il fratello di Diogo Jota con l'ex Milan André Silva
Altre notizie Calcio estero
André Silva torna al Porto dopo nove anni: l'attaccante ha firmato per un anno con... UfficialeAndré Silva torna al Porto dopo nove anni: l'attaccante ha firmato per un anno con opzione
Arsenal, sfuma Brown: il Bayern Monaco pronto a chiudere l’affare da 60 milioni Arsenal, sfuma Brown: il Bayern Monaco pronto a chiudere l’affare da 60 milioni
Irlanda-Israele si giocherà in campo neutro e a porte chiuse: la UEFA approva la... Irlanda-Israele si giocherà in campo neutro e a porte chiuse: la UEFA approva la richiesta della FAI
Niente Venezia per Saint-Maximin. L'attaccante ha firmato con il Charlotte Niente Venezia per Saint-Maximin. L'attaccante ha firmato con il Charlotte
Onana tra United e Turchia: il Trabzonspor spinge per il trasferimento definitivo... Onana tra United e Turchia: il Trabzonspor spinge per il trasferimento definitivo
Tottenham, pronta un’offerta da 70 milioni per Gakpo. Bayern e Newcastle alla finestra... Tottenham, pronta un’offerta da 70 milioni per Gakpo. Bayern e Newcastle alla finestra
Florentino Luis è tutto del Burnley: è scattato l'obbligo di riscatto dal Benfica... UfficialeFlorentino Luis è tutto del Burnley: è scattato l'obbligo di riscatto dal Benfica
Lutto nel calcio inglese: è morto all'età di 64 anni l'ex bandiera del Watford Kenny... Lutto nel calcio inglese: è morto all'età di 64 anni l'ex bandiera del Watford Kenny Jackett
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto Le incredibili ultime due settimane di Comolli alla Juventus. L'addio era inevitabile, le tempistiche fanno riflettere. Il francese ha fallito in tutto. Elkann, nuovo anno zero: che sia l'ultimo
Primo piano
Immagine top news n.0 Il Sassuolo sistema la panchina: Alberto Aquilani è il nuovo allenatore
Immagine top news n.1 Juventus, l'avventura di Damien Comolli in bianconero è finita: il comunicato
Immagine top news n.2 Juventus, ecco Carnevali: è il nuovo amministratore delegato e direttore generale. Il comunicato
Immagine top news n.3 Il talento che ha fatto piangere l'Italia è un uomo mercato al Mondiale
Immagine top news n.4 Nel caso del Milan attuale c'è una certezza (una delle poche). Con qualsiasi mister
Immagine top news n.5 Juventus, clamoroso ribaltone: l'addio di Comolli potrebbe riaprire i dialoghi con Vlahovic
Immagine top news n.6 Juve, fine del progetto Comolli: Elkann affida la ricostruzione a Carnevali
Immagine top news n.7 Addio Comolli: la Juventus silura il francese e riparte da Giovanni Carnevali
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Dibu Martinez alla Juve anche con Carnevali: poi il resto. Il punto di Gianluca Di Marzio Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Mancini, Baldini o Conte? A che punto è la corsa per il nuovo ct azzurro?
Immagine news podcast n.2 Sarà anche il Mondiale degli svincolati in cerca di contratto: il pensiero di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.3 Juve attivissima sul mercato. Dal Dibu a Sorloth fino alle uscite: il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.4 Comolli pronto a un mercato su misura per Spalletti. Che non avrà più alibi
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Bonanni: “Al Milan troppi segnali di inadeguatezza. C’è bisogno di chiarezza e celerità”
Immagine news Altre Notizie n.2 Parte il Mondiale 2026, ecco qual è la favorita per gli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.3 Milan, Brambati: "Allegri non è ancora del Napoli perché..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Non solo affari, quanti allenatori lanciati dal Sassuolo. Ora tocca ad Aquilani, ma senza Carnevali
Immagine news Serie A n.2 Aquilani-Sassuolo, è un ritorno: come andò da giocatore e quale ex compagno allenerà
Immagine news Serie A n.3 Panchine Serie A, il punto: ecco la situazione delle 20 squadre del nostro campionato
Immagine news Serie A n.4 Bonanni: “Al Milan troppi segnali di inadeguatezza. C’è bisogno di chiarezza e celerità”
Immagine news Serie A n.5 Sassuolo, Veronica Squinzi accoglie Aquilani: "Un gradito ritorno"
Immagine news Serie A n.6 Il Sassuolo sistema la panchina: Alberto Aquilani è il nuovo allenatore
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Salernitana, per Lovato sirene dalla Serie B: ci pensano Padova e Ascoli
Immagine news Serie B n.2 Mantova, in arrivo un rinforzo sulla fascia sinistra: è Righetti dell'Arezzo
Immagine news Serie B n.3 Cremonese, Armenia: "Botturi porta carsima e visione. Punteremo sui nostri giovani"
Immagine news Serie B n.4 La Juve Stabia veleggia verso l'iscrizione: ricapitalizzazione ok. La nota della società
Immagine news Serie B n.5 Cremonese, Botturi: "Due o tre giorni per l'allenatore. Stuckler farà parte della rosa"
Immagine news Serie B n.6 Sampdoria, le prime immagini di Branco: il portoghese sarà il nuovo ds blucerchiato
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Scafatese, presentata la documentazione per l'iscrizione al campionato di Serie C
Immagine news Serie C n.2 Il Barletta annuncia di aver presentato la domanda d'iscrizione alla prossima Serie C
Immagine news Serie C n.3 Grana stadio per il Savoia: niente Patini di Castel di Sangro. Ma il club rassicura la piazza
Immagine news Serie C n.4 Bari e il nodo stadio: oggi possibile vertice Leccese-De Laurentiis. Monopoli sullo sfondo
Immagine news Serie C n.5 Spezia, Lapadula: "Il tempo non ha attenuato l'amarezza. Ma ho lottato fino all'ultimo"
Immagine news Serie C n.6 Salernitana al lavoro per i riscatti: Cabianca e Brancolini potrebbero restare
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Messico-Sudafrica
Immagine news Pronostici n.2 Pronostici Mondiali
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Grecia-Italia
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Altro rinnovo in casa Ternana Women: Regazzoli firma un annuale con opzione
Immagine news Calcio femminile n.2 Sorteggiati i gironi del Round 1di qualificazioni all'Europeo per l'Italia U19 e U17: le avversarie
Immagine news Calcio femminile n.3 L'Italia femminile verso gli spareggi per i Mondiali: i possibili incroci, il fattore campo e la variabile Ranking
Immagine news Calcio femminile n.4 Italia femminile, Gama: "Percorso con luci e ombre, ma l'obiettivo è vicino"
Immagine news Calcio femminile n.5 Il saluto di Floe a Napoli: "Non avrei mai potuto immaginare una stagione così straordinaria"
Immagine news Calcio femminile n.6 Labate e la Ternana proseguono assieme: rinnovo fino al 2027 con le Women
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3La storia del "Maradona delle carceri" che voleva rapire Gianfranco Zola Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 W gli Azzurrini, W Baldini: siamo così certi che siamo pronti a cambiare?
Accadde Oggi
Immagine news Accadde Oggi... n.3 12 giugno 2024, l'Hajduk Spalato annuncia il nuovo allenatore. È Gennaro Gattuso fino al 2026
Immagine news Fantacalcio n.3 Fantacalcio, l'analisi del gruppo C del Mondiale 2026
Newsticker
10:01 È ufficiale, Carnevali è il nuovo ad e dg della Juventus: «Orgoglioso e onorato»
07:26 La Fifa doppia i ricavi delle Olimpiadi
05:29 Il Messico e la Corea del Sud vincono all’esordio
11/06 Al via la partnership tra Radio24 e Dazn Italia tra simulcast, crossover editoriali e digitali
09/06 Malagò ineleggibile alla Figc? Il Coni: «La decisione non è di nostra competenza»