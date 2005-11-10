Ufficiale André Silva torna al Porto dopo nove anni: l'attaccante ha firmato per un anno con opzione

Il figliol prodigo torna a casa: André Silva è di nuovo un giocatore del Porto. L'attaccante portoghese ha firmato un contratto valido fino al termine della stagione 2026/27, con opzione di rinnovo per un'ulteriore annata. A 30 anni, il centravanti fa ritorno nel club che ha rappresentato tra il 2011 e il 2017.

Nato a Baguim do Monte, André Silva aveva appena sette anni quando sostenne un provino con il Salgueiros, club in cui rimase fino al trasferimento al Boavista. Dopo una breve esperienza al Bessa tornò al Salgueiros, dove giocava da trequartista e veniva soprannominato "Deco".

Nel 2010, a soli 15 anni, si mise in evidenza in una sfida tra Salgueiros e Porto, attirando l'interesse dei principali club portoghesi. Scelse però la squadra del cuore e nella sua prima stagione da allievo vestì la maglia del Padroense, società affiliata ai Dragoni. Dall'anno successivo entrò a far parte del settore giovanile biancoblù, segnando 67 reti in 90 partite tra Under 17 e Under 19 e conquistando il titolo nazionale nella stagione 2011/12.

L'esordio tra i professionisti arrivò a 18 anni con il Porto B. In seconda squadra collezionò 93 presenze e 27 gol, contribuendo alla conquista del campionato e guadagnandosi il premio di miglior giocatore della Segunda Liga 2015/16. Successivamente debuttò anche con la prima squadra.

Nella sua seconda stagione in pianta stabile con il Porto, André Silva indossò la maglia numero 10 e chiuse da capocannoniere del club con 21 reti. Le sue prestazioni gli valsero l'esordio con la nazionale portoghese e il trasferimento al Milan nell'estate del 2017.

Dopo l'esperienza in rossonero ha vestito anche le maglie di Siviglia ed Eintracht Francoforte, vincendo nel frattempo la Nations League con il Portogallo. Nel 2020 si trasferì a titolo definitivo in Germania, dove disputò una stagione straordinaria con l'Eintracht: 28 gol in 34 giornate di Bundesliga, secondo soltanto a Robert Lewandowski e davanti a Erling Haaland nella classifica marcatori.

Passato successivamente al Lipsia, ha conquistato due Coppe di Germania consecutive nelle stagioni 2021/22 e 2022/23, prima delle esperienze in prestito con Real Sociedad e Werder Brema.

Nell'agosto 2025 si era trasferito all'Elche, contribuendo alla salvezza del club valenciano grazie a dieci reti nella Liga. Dopo aver giocato nei campionati italiano, spagnolo e tedesco, André Silva torna ora in Portogallo per rinforzare il reparto offensivo della squadra guidata da Francesco Farioli.