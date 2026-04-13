Argentina, il River Plate non si ferma più. Segna anche un ex interista
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Successo del River Plate sul campo del Racing Avellaneda nella 14ª giornata del campionato argentino. Apre le marcature l'ex interista Colidio, poi Driussi chiude la contesa. Quinto successo consecutivo per i millonarios che consolidano la seconda posizione in classifica e si avvicinano alla qualificazione aritmetica alla fase a eliminazione diretta.
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