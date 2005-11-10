Ufficiale
Primo rinforzo per Crespo: l'Atlas riporta in Messico Sanchez dopo il Mondiale
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Il terzino si unisce alla squadra scelta dall'ex centravanti per 4 milioni di euro
Hernan Crespo sta per unirsi all'Atlas FC in Messico e arriva già un rinforzo per la sua futura squadra. Ufficiale infatti l'approdo per circa 4 milioni di euro di Jorge Sánchez, terzino reduce dal Mondiale giocato con il Messico. "Dopo aver difeso il nostro paese nella massima competizione del calcio mondiale, il terzino messicano Jorge Sánchez si unisce a La Academia", si legge nel comunicato del club.
Sánchez, 28 anni, arriva a Guadalajara con una carriera passata fra Messico ed Europa. Il suo percorso professionale include le tappe al Santos Laguna, al Club America, all'Ajax, al Porto, al Cruz Azul ed al PAOK Salonicco, in Grecia. "Esperienza che definisce un profilo di alto livello", aggiunge il suo nuovo club nel comunicato.
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