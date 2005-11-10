Ufficiale Marocco, Ouahbi confermato sulla panchina dopo l'eliminazione nei quarti del Mondiale

L'eliminzione ai quarti della nazionale non ha pesato sulla scelta della federazione

(ANSA) - ROMA, 16 LUG - La Federcalcio del Marocco (Frmf) ha confermato Mohamed Ouahbi come commissario tecnico della nazionale, nonostante le critiche dei media e dei tifosi per l'eliminazione dei Leoni dell'Atlante ai quarti di finale dei Mondiali. Un'uscita di scena, contro la Francia, che aveva fatto ipotizzare una fine anticipata del rapporto, come capitato a molti altri colleghi di altre nazionali. La Frmf ha indicato che il comitato esecutivo ha deciso di rinnovare "la fiducia nell'allenatore", che guida la squadra solo dallo scorso marzo dopo essere succeduto a Walid Regragui, poche settimane prima dell'inizio dei Mondiali.

La Federazione non aveva specificato la durata del suo contratto lo stesso tecnico in un'intervista aveva dichiarato che la durata prevista era "fino ai Mondiali del 2030", che il Marocco co-organizzerà con Spagna e Portogallo. (ANSA).