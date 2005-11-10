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Nuova tappa per l'ex Samp e Torino Dennis Praet: a 32 anni giocherà al Mechelen

Nuova tappa per l'ex Samp e Torino Dennis Praet: a 32 anni giocherà al Mechelen TUTTOmercatoWEB
© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport
Daniele Najjar
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Daniele Najjar
ieri alle 23:12Calcio estero

Nuova tappa per una vecchia conoscenza della Serie A. Dennis Praet - che in Italia abbiamo visto all'opera con le maglie di Sampdoria e Torino - a 32 anni ha lasciato l'Anversa, ma continuerà a giocare in Belgio, visto che ha firmato con il Mechelen a parametro zero.

Il comunicato del Mechelen per Praet

Ecco di seguito il comunicato del Mechelen: "Il KV Mechelen rafforza il suo centrocampo con Dennis Praet. Il centrocampista 32enne ed ex Scarpa d'Oro firmerà un contratto con opzione fino al 2028.

Praet porta con sé moltissima esperienza. Ha giocato nella sua formazione giovanile con OH Leuven, KRC Genk e RSC Anderlecht, dove ha anche fatto l'esordio nel calcio professionistico. Ha giocato 182 partite ufficiali con l'Anderlecht. Nel 2014 stesso anno fece il suo debutto in nazionale. Ha giocato per la nostra squadra nazionale per un totale di 15 volte.

Dopo il suo periodo in Belgio, Praet ha costruito un'impressionante carriera internazionale. Ha giocato più di 100 partite sia in Serie A che in Premier League, dove ha giocato per Samdoria, Leicester City e Torino. Ha vinto la FA Cup con il Leicester. La sua esperienza ai massimi livelli lo rende una grande risorsa".

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