Arsenal, Raya MVP: "Fondamentale farsi trovare pronti quando cambia l'inerzia"

David Raya, portiere dell'Arsenal eletto Man of the Match della sfida di ieri sera contro lo Sporting, ha commentato ai microfoni della UEFA il premio e la gara disputata dai Gunners a Lisbona: "Cerco sempre di aiutare la squadra il più possibile. Oggi è stata una giornata positiva, sia per me che per i miei compagni: alla fine siamo riusciti a segnare proprio all'ultimo minuto. È stata una sfida molto impegnativa, una partita in cui entrambe le squadre volevano fare gioco e tenere il possesso, il che ha reso tutto più complicato. Ci hanno reso la vita difficile", ha detto il portiere spagnolo.

Sulla gara di ritorno della prossima settimana a Londra, Raya ha aggiunto:

"Sono un'ottima squadra e lo hanno dimostrato chiaramente oggi. Sanno essere ostici, giocano un ottimo calcio e possono creare occasioni dal nulla, che sia in transizione o in manovra ragionata. Sanno essere pericolosi anche sui calci piazzati, quindi dovremo farci trovare pronti a ogni evenienza".

Infine, sull'importanza del risultato:

"È fondamentale farsi trovare pronti in quei momenti che possono cambiare l'inerzia di una partita o di un intero turno eliminatorio. Era importantissimo ottenere questa vittoria oggi per presentarci in vantaggio al ritorno in casa, che sarà un match altrettanto duro".