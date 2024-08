Ufficiale Barça, Gundogan lascia: "Il mio addio può aiutare il club: mi rende meno triste"

Ilkay Gundogan non è più un giocatore del Barcellona. Il centrocampista tedesco ha annunciato la sua partenza sui propri social: "Cari tifosi, dopo solo un anno è già tempo di dire addio. Sono venuto qui per affrontare una nuova, entusiasmante sfida, ed ero pronto. Ho dato tutto e combattuto per la squadra e il club nel miglior modo possibile in una stagione difficile e non vedevo l'ora di aiutare i miei compagni di squadra nella nuova stagione.

Ora me ne vado in una situazione difficile, ma se la mia partenza può aiutare il club finanziariamente, questo mi rende un po' meno triste. È stato un periodo con esperienze incredibili, alti e bassi: ho sempre voluto giocare nel Barça e sono molto grato per i ricordi di un'esperienza che ricorderò per tutta la vita. Vi auguro il meglio per la stagione e per il futuro. I tifosi meritano che il club torni al top".