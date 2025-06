Ufficiale Anche Sabaly scappa in Arabia: vola in Qatar e firma con l'Al Duhail di Luis Alberto

Cresciuto nelle giovanili del Paris Saint-Germain, in prestito tra Nantes, Evian e Bourdeaux, Youssouf Sabaly aveva trovato la sua dimensione al Betis Siviglia da quattro anni a questa parte. Ma ora il terzino destro senegalese ha preso una decisione importante e cambierà vita, lasciando l'Europa e trasferendosi in Qatar. All'età di 32 anni Sabaly ha accettato di firmare con l'Al Duhail proprio nella giornata di oggi. Ha già superato le visite mediche a Doha e finalizzato il trasferimento, con con un contratto la cui durata tuttavia non è stata resa nota. Qui però troverà un suo connazionale ed ex volto della Serie A, Luis Alberto.

Il comunicato della cessione

"Il Real Betis e l'Al-Duhail Sports Club hanno raggiunto un accordo per il trasferimento di Youssouf Sabaly.

Il giocatore era arrivato nel 2021 e lascia il club quattro anni dopo, con un totale di 91 partite ufficiali disputate con la maglia verdiblanca. Youssouf Sabaly si trasferisce all'Al-Duhail Sports Club in seguito all’accordo raggiunto tra le due società. Dopo quattro stagioni al Real Betis, Sabaly saluta con 91 presenze ufficiali, nelle quali ha segnato due gol e fornito sette assist.

Il terzino senegalese è stato un elemento importante nella crescita sportiva della squadra, che in questi anni si è consolidata nelle competizioni europee e ha conquistato la Coppa del Re nel 2022.

Il Club ringrazia calorosamente il difensore per il contributo fornito durante le stagioni in cui ha fatto parte del Real Betis e gli augura tanta fortuna per il futuro della sua carriera professionale".

L'ingaggio ufficiale

"La dirigenza del club Al-Duhail ha raggiunto un accordo con il giocatore Youssouf Sabaly, terzino destro del Real Betis spagnolo, per il suo trasferimento nella prima squadra di calcio a partire dall'inizio della nuova stagione. L’ingaggio di Sabaly (32 anni) rappresenta un importante rinforzo per Al-Duhail, grazie alla grande esperienza del giocatore, che in passato ha militato nei club francesi Bordeaux, Nantes, Évian e Paris Saint-Germain, oltre che nel Real Betis spagnolo, e ha giocato anche con la Nazionale senegalese".