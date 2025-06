Ufficiale Brighton, ecco l'affare da 40 milioni: ufficiale Kostoulas. Il tecnico: "Darà diverse opzioni"

Detto, fatto. Il Brighton ha chiuso un colpo di prospettiva per il suo attacco: si tratta di Charalampos Kostoulas, giovane attaccante dell’Olympiacos classe 2006 che è stato ufficializzato poco fa come nuovo giocatore di Fabian Hurzeler: il giocatore raggiungerà la squadra e il tecnico americano solo dal 1° luglio. Secondo quanto riferito da Sky Sports UK, l'affare dovrebbe aggirarsi intorno a una cifra abbastanza elevata, 40 milioni di euro per prelevarlo dal club greco.

Il comunicato ufficiale

"Siamo lieti di confermare che Charalampos Kostoulas si unirà al club il 1° luglio per una cifra non divulgata, subordinata al completamento soddisfacente di tutti i necessari processi regolamentari. L’attaccante 18enne dell’Olympiacos firmerà un contratto quinquennale con l’Albion.

Kostoulas è cresciuto nel settore giovanile dell’Olympiacos e nella scorsa stagione ha contribuito a vincere il doppio campionato e coppa di Grecia. Ha segnato sette gol e fornito due assist in 35 presenze tra competizioni nazionali ed Europa League.

Ha anche segnato cinque gol in 15 presenze con la Grecia dalle categorie under-16 all’under-21.

È il secondo adolescente greco a unirsi al club quest’anno dopo che, a gennaio, il 19enne Stefanos Tzimas ha firmato per poi trascorrere il resto della stagione in prestito al Norimberga in Bundesliga II", la chiosa dell'annuncio dei Seagulls.

L’allenatore, Fabian Hurzeler, ha dichiarato: "Charalampos è un giovane giocatore eccezionale e siamo felici che venga a Brighton. Vuole giocare in Premier League e siamo entusiasti di quello che può apportare alla squadra. Ci darà diverse opzioni offensive e non vediamo l’ora di aiutarlo ad ambientarsi nel suo nuovo ambiente".