Ufficiale Barcellona, riscattato Hamza Abdelkarim dall'Al-Ahly. Dopo il Mondiale verrà valutato

"L'FC Barcellona ha richiesto l'attivazione della clausola di acquisto per Hamza Abdelkarim". Con questo post sul proprio profilo X l'Al-Ahly ha ufficializzato la cessione di Hamza Abdelkarim al Barcellona. Il club blaugrana aveva un'opzione di acquisto di 1,5 milioni di euro, più 5 milioni di bonus , per la perla del calcio egiziano, che ha esordito con l'Al-Ahly nel gennaio 2025.

Conferma ottenuta

Abdelkarim era arrivato al Barça durante lo scorso mercato di gennaio, in prestito con diritto di riscatto, e adesso i blaugrana hanno deciso dunque di confermarlo dopo che nei mesi scorsi aveva battuto sul tempo squadre del calibro di Bayern Monaco, Olympique Lione e Milan.

Il Mondiale e poi il ritiro

Hamza Abdelkarim, classe 2008, è stato convocato dalla Nazionale egiziana per il Mondiale che inizierà oggi e dopo aver preso parte alla rassegna iridata tornerà a Barcellona dove ad attenderlo ci sarà anche Hansi Flick, tecnico della prima squadra che vorrà valutarlo in ritiro prima di lasciarlo casomai tornare al Barça B, in segunda division.

Nei mesi scorsi l'allenatore dei catalani aveva affermato: "Stiamo pianificando il precampionato e cerchiamo di inserire nuovi giocatori dalla Masia, cosa che faccio fin dall'inizio. Quando Hamza tornerà dai Mondiali, vedremo se potrà essere un'opzione per noi".