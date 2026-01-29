Un talento al giorno, Hamza Abdelkarim: il Barcellona prenota il futuro africano

Il Barcellona ha firmato in queste ore l'acquisto di Hamza Abdelkarim, giovane centravanti emergente che si sta distinguendo per una struttura fisica imponente abbinata a una sorprendente agilità palla al piede. Il Bayern Monaco ha provato in inverno ad ingaggiare la superstar quest'estate. Tuttavia, l'offerta è stata rifiutata dal suo club, l'El Ahly, squadra egiziana, quindi l'attaccante è rimasto al suo posto in attesa del Mondiale Under 17. È stato in questo torneo che il giocatore ha davvero brillato, vincendo il premio MVP in diverse partite e lasciando il segno con la sua capacità di segnare gol fantastici.

Ha segnato alcuni gol spettacolari durante la Coppa del Mondo Under 17 ed è stato costantemente il capocannoniere del settore giovanile del suo club: il giocatore ha già salutato i compagni dell'Al-Ahly ed è pronto a iniziare la sua avventura europea. Il suo sbarco a Barcellona è previsto per la prossima settimana, quando si metterà immediatamente a disposizione del Barça Atlètic sotto la guida tecnica di Juliano Belletti. Sarà l'occasione per testare il suo talento in un contesto competitivo come quello del calcio spagnolo, con l'obiettivo di guadagnarsi la conferma definitiva in maglia blaugrana.

Nome: Hamza Abdelkarim

Nato il: 1 gennaio 2008

Nazionalità: egiziano

Ruolo: attaccante

Squadra: El Ahly

Assomiglia a: Mido

