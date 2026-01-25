Barcellona, altro colpo per il futuro: dall'Al-Ahly arriverà l'attaccante Hamza Abdelkarim

Ennesimo colpo per il futuro del Barcellona, che si è assicurato Hamza Abdelkarim, promettente centravanti di 18 anni proveniente dall'Al-Ahly. Nonostante manchi ancora il comunicato ufficiale del club egiziano, la conferma definitiva è arrivata direttamente da Walid Salah El-Din, direttore sportivo della società del Cairo. Il dirigente ha augurato al giovane attaccante di imporsi in Catalogna e di non tornare in patria, sottolineando come l'operazione, spiega Mundo Deportivo, sia ormai virtualmente conclusa.

L'accordo tra le due società è stato strutturato sulla base di un prestito fino al termine della stagione. L'intesa include un'opzione di riscatto fissata a una cifra non superiore ai 3 milioni di euro, che tuttavia potrebbe salire fino a 5 milioni al raggiungimento di determinati bonus e variabili legate alle prestazioni del calciatore. Si tratta di un investimento mirato per rinforzare il reparto avanzato della squadra filiale.

Il giocatore ha già salutato i compagni dell'Al-Ahly ed è pronto a iniziare la sua avventura europea. Il suo sbarco a Barcellona è previsto per la prossima settimana, quando si metterà immediatamente a disposizione del Barça Atlètic sotto la guida tecnica di Juliano Belletti. Sarà l'occasione per testare il suo talento in un contesto competitivo come quello del calcio spagnolo, con l'obiettivo di guadagnarsi la conferma definitiva in maglia blaugrana.