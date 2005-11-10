Il Bordeaux riparte con due mesi di ritardo rispetto alle avversarie. Giocherà in sesta serie

Il Bordeaux riparte dal punto più basso, ma finalmente riparte. Dopo quasi due mesi di attesa rispetto alle altre squadre del girone, i Girondini scenderanno finalmente in campo per la prima gara ufficiale della stagione nel Nouvelle Aquitaine Régional 1, la sesta divisione del calcio francese. Una situazione impensabile per una società che fino a pochi anni fa frequentava stabilmente il palcoscenico europeo.

Il debutto arriva al termine di un'estate drammatica, segnata da una lunga battaglia amministrativa e dal rischio concreto di una scomparsa del club. Le difficoltà economiche avevano infatti messo in dubbio l'iscrizione al campionato, con lo spettro della liquidazione sempre più vicino. La svolta è arrivata lo scorso 30 settembre, quando Gerard Lopez ha ceduto la proprietà a Park Bench, fondo d'investimento britannico che ha acquisito il club per la cifra simbolica di un euro, facendosi però carico di un indebitamento stimato intorno ai 15 milioni. Un passaggio che ha permesso al Bordeaux di rispettare le scadenze finanziarie e ottenere il via libera per partecipare al campionato regionale, anche se i conti restano sotto la lente degli organismi di controllo.

Dalla Champions League al calcio regionale

Il crollo dei Girondini è stato inesorabile. Dopo la retrocessione dalla Ligue 1 nel 2021/22, il club è stato successivamente estromesso dalla quarta divisione per irregolarità finanziarie, fino ad arrivare all'attuale ripartenza dalla sesta serie. Un destino lontanissimo dalla storia di una società capace di conquistare sei campionati francesi, quattro Coppe di Francia e tre Supercoppe, oltre a disputare la Champions League in tre occasioni tra il 2006 e il 2010, con il punto più alto rappresentato dai quarti di finale raggiunti nel 2010.

Oggi il Bordeaux prova a ricostruire la propria identità. A testimoniare il legame con la maglia è il ritorno di Benoît Trémoulinas, ex difensore e simbolo del club: ritiratosi nel 2019, a 41 anni ha scelto di tornare in campo per aiutare i Girondini nella fase più delicata della loro storia. La nuova era inizierà sul campo dell'Aviron Bayonnais 2, con quattro partite da recuperare rispetto alle avversarie. La strada verso il ritorno ai vertici sarà lunga, ma il Bordeaux ha finalmente una nuova proprietà e una possibilità di rinascita.