Dopo sei giorni di intenso lavoro, sul piano fisico, tattico e anche mentale, la Nazionale Femminile è pronta a salutare momentaneamente Coverciano per dare il via alla trasferta finlandese. Martedì (ore 18.30 locali, 17.30 italiane, diretta su Rai 2) all’Helsinki Football Stadium le Azzurre sfideranno la selezione di casa nella gara d’andata dello spareggio Mondiale, l’appuntamento che precederà il secondo e decisivo atto della sfida in programma sabato 5 dicembre (ore 21.15, Rai 2) a Taranto.

Questa mattina le 29 calciatrici a disposizione di Andrea Soncin hanno svolto l'ultima seduta nel Centro Tecnico Federale (dove torneranno nella notte di martedì per iniziare a preparare il match dello ‘Iacovone’). Nel pomeriggio è prevista la partenza verso l’aeroporto di Firenze; alle 16 il volo che porterà la delegazione azzurra a Helsinki.

Domani alle 16 locali la squadra prenderà le misure con il terreno di gioco dell’impianto da quasi 11mila posti che ospiterà la partita, dove Girelli e compagne hanno già giocato due anni e mezzo fa nel girone di qualificazione a EURO 2025 (2-1 per la Finlandia, battuta 4-0 al ritorno). Il conto alla rovescia è praticamente finito: l’Italia cerca lo scatto per iniziare con il piede giusto la volata Mondiale. In palio c’è il pass per Brasile 2027.