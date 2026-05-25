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Borussia Dortmund, niente rinnovo per Ozcan: il centrocampista ora è svincolato

Borussia Dortmund, niente rinnovo per Ozcan: il centrocampista ora è svincolatoTUTTO mercato WEB
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Pierpaolo Matrone
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Pierpaolo Matrone
ieri alle 23:56Calcio estero

Dopo quattro stagioni vissute con la maglia del Borussia Dortmund, Salih Ozcan si prepara a iniziare una nuova fase della propria carriera. Il club tedesco ha infatti annunciato ufficialmente l’addio del centrocampista turco al termine della stagione appena conclusa.

Arrivato dal Colonia, Ozcan ha collezionato complessivamente 96 presenze con i gialloneri, ritagliandosi nel tempo un ruolo importante nelle rotazioni della squadra grazie alla sua affidabilità e alla capacità di garantire equilibrio in mezzo al campo. A 28 anni, il mediano lascia la Ruhr da svincolato, pronto a valutare nuove opportunità dopo l’esperienza maturata ai massimi livelli della Bundesliga.

Nel comunicato diffuso dal club, il Borussia Dortmund ha voluto salutare il giocatore con parole di grande stima: “Tutti al Borussia Dortmund desiderano ringraziare Salih per quattro anni di passione, dedizione e impegno in maglia giallonera. Ti auguriamo il meglio per questo nuovo capitolo, Salih!”.

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