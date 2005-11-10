Ufficiale Borussia Dortmund, saluta Watjen: il centrocampista si trasferisce in Danimarca

Kjell Wätjen lascia il Borussia Dortmund e riparte dalla Danimarca. Il centrocampista tedesco è stato ceduto a titolo definitivo al Midtjylland, vicecampione nazionale, aprendo così un nuovo capitolo della sua carriera dopo dieci anni trascorsi nel settore giovanile giallonero.

Ad annunciare l'operazione è stato lo stesso Borussia Dortmund, che ha salutato il classe 2005 con parole di grande stima. Il direttore sportivo Lars Ricken ha voluto rendere omaggio al percorso del giovane centrocampista: "Kjell non è soltanto un ottimo calciatore, ma anche una splendida persona. La sua crescita al Borussia Dortmund, dall'Under 10 fino all'esordio in prima squadra, è stata davvero speciale. Ha sempre dimostrato un fortissimo legame con il club e siamo orgogliosi del percorso che ha compiuto con noi. Gli auguriamo il meglio per questa nuova sfida".

Arrivato nel 2015 attraverso l'accademia del Borussia Dortmund, Wätjen ha completato tutta la trafila nelle giovanili del club, raggiungendo nel 2024 la finale del campionato tedesco Under 19. Nello stesso anno ha firmato il suo primo contratto da professionista e ha debuttato in Bundesliga, contribuendo subito con un assist. Complessivamente ha collezionato quattro presenze con la prima squadra. Campione d'Europa con la Germania Under 17, nell'ultima stagione il 20enne aveva giocato in prestito al Bochum, totalizzando 29 presenze ufficiali e due reti.

Al Midtjylland ritroverà Mike Tullberg, tecnico che lo aveva già allenato ai tempi della formazione Under 19 del Borussia Dortmund e che avrà ora il compito di accompagnarlo nella sua crescita a livello internazionale.