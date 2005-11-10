Ufficiale Il numero 1 dell'Austria cambia squadra: Alexander Schlager firma con il Werder Brema

Il Werder Brema ha completato il reparto portieri con l'ingaggio di Alexander Schlager. L'estremo difensore austriaco arriva dal Red Bull Salisburgo dopo aver sostenuto le visite mediche e firmato il contratto con il club tedesco. Le due società hanno deciso di non rendere noti i dettagli economici dell'operazione.

Il direttore sportivo del Werder, Peter Niemeyer, ha accolto con entusiasmo il nuovo acquisto: "Siamo molto felici di aver aggiunto un portiere del valore di Alexander. Siamo convinti che si integrerà perfettamente nella squadra, sia per le sue qualità tecniche sia per quelle umane. Affronteremo la nuova stagione con un reparto estremamente competitivo, nel quale tutti si stimoleranno a vicenda. Era esattamente ciò che cercavamo. Come gli altri giocatori impegnati al Mondiale, si unirà al gruppo al termine del ritiro in Zillertal".

Entusiasta anche Schlager, pronto a iniziare la sua nuova avventura in Bundesliga. "Sono davvero felice di entrare a far parte del Werder Brema e non vedo l'ora di conoscere i tifosi, il club e la città. Darò tutto con questa maglia e farò il massimo per rappresentare questi colori nel miglior modo possibile. Sono impaziente di iniziare questa nuova esperienza".

Trent'anni, Schlager ha mosso i primi passi nell'ASK Salisburgo prima di entrare nel settore giovanile del Red Bull. Dopo le esperienze con Liefering, Grödig, Floridsdorfer e LASK, nel 2023 è tornato al Salisburgo. In carriera ha collezionato 241 presenze nella Bundesliga austriaca, oltre a 23 partite in Europa League e 10 in Champions League. Con la nazionale austriaca vanta 30 presenze ed è stato tra i protagonisti del recente Mondiale disputato tra Stati Uniti, Canada e Messico. Al Werder completerà un reparto composto anche da Karl Hein, Markus Kolke e dal giovane Stefan Smarkalev