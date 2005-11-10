Ufficiale Ricordate Kenedy? L'ex promessa brasiliana passa al Pachuca a titolo definitivo

Robert Kenedy riparte definitivamente dal Messico. Il Pachuca ha infatti esercitato l'opzione di riscatto prevista nell'accordo di prestito con il Real Valladolid, mettendo così fine all'avventura dell'esterno brasiliano con il club spagnolo.

Si chiude così il percorso europeo che, almeno agli inizi, sembrava poter essere molto diverso. Considerato uno dei talenti emergenti del calcio brasiliano, Kenedy fu acquistato dal Chelsea nell'estate del 2015 dal Fluminense per circa 8 milioni di euro. All'epoca, però, non riuscì mai a imporsi con la maglia dei Blues e così, dopo poche opportunità a Londra, iniziò una lunga serie di prestiti, vestendo le maglie di Watford, Newcastle, Getafe e Granada, senza mai trovare quella continuità che gli avrebbe permesso di rilanciare la carriera.

Nel 2022 arrivò la cessione a titolo definitivo al Real Valladolid per appena 500 mila euro. Con il club spagnolo ha totalizzato 43 presenze ufficiali, prima di trasferirsi in prestito al Pachuca nella scorsa stagione. L'esperienza in Liga MX ha convinto la società messicana, che ha deciso di acquistarlo a titolo definitivo. Il Real Valladolid ha ufficializzato l'operazione con un comunicato, ringraziando il brasiliano per il contributo offerto e augurandogli le migliori fortune per il prosieguo della carriera. Per Kenedy, oggi ventinovenne, si apre così un nuovo capitolo, con l'obiettivo di ritrovare quella continuità e quel rendimento che in Europa non è mai riuscito a esprimere pienamente, nonostante le grandi aspettative che avevano accompagnato il suo arrivo al Chelsea ormai dieci anni fa.